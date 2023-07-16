Организаторы челленджера в Польше попросили россиян не регистрироваться на турнир

Организаторы турнира серии «челленджер» в Польше посоветовали российским и белорусским теннисистам не регистрироваться на соревнования, которые пройдут с 14 по 19 августа 2023 года.

«Учитывая ситуацию на Украине, просим не регистрироваться на турнир игроков, представляющих такие страны, как Россия и Беларусь. Теннисисты из этих стран не будут приветствоваться на этих соревнованиях и в комплексе «Козерки». Мы не гарантируем места на турнире для этих людей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте турнира.

Напомним, в прошлом году российские и белорусские теннисисты были отстранены от участия на Уимблдоне. Спортсмены из этих стран отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине, однако теннисисты участвуют в мировых турнирах.