«Шокирующее заявление». Tennis World USA — об обращении польского турнира к россиянам
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Американский портал Tennis World USA отреагировал на просьбу организаторов турнира серии «челленджер» в Польше не регистрироваться на соревнования, направленную российским и белорусским теннисистам. Портал выпустил материал под названием «Польский челленджер оставляет шокирующее заявление для российских и белорусских игроков».
«В прошлом году россияне и белорусы не могли участвовать на Уимблдоне и во всех британских травяных турнирах. Но в этом году AELTC и LTA пересмотрели свою позицию и допустили их. На турнире в Польше россиянам и белорусам не запрещают соревноваться, но им рекомендуют не приезжать на турнир. Это немного странная ситуация, которая может потенциально привести к реакции со стороны ATP», — говорится в материале.
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