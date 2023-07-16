Россияне смогут выступить в Варшаве, несмотря на соглашение о запрете въезда граждан РФ

Российские и белорусские теннисистки смогут принять участие в грунтовом турнире категории WTA-250, который пройдёт в Варшаве с 24 по 30 июля, несмотря на запрет со стороны польского правительства на въезд в страну граждан РФ в связи с ситуацией на Украине.

«Польская сторона не может влиять на регламент международной федерации. Федерации, управляющие мировым спортом, являются независимыми и автономными организациями, поэтому у Министерства спорта и туризма нет правовых инструментов, с помощью которых оно могло бы влиять на состав спортивных соревнований, организуемых этими федерациями», — приводит комментарий от Министерства спорта и туризма Польши Sport.pl.

В соревнованиях в Варшаве планируют принять участие две россиянки – Маргарита Бетова и Вера Звонарёва, а также белоруска Александра Саснович.

Отметим, что в июне на турнире серии «челленджер» в Познани (Польша) без проблем выступил россиянин Александр Шевченко, он был посеян под первым номером.