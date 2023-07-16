Фото: невероятные эмоции сестры Вондроушовой на подаче Маркеты на матч в финале Уимблдона

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором запечатлены эмоции младшей сестры чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой в момент матч-пойнта в финале Уимблдона-2023. Девушка невероятно переживала за сестру, которая в итоге выиграла дебютный титул.
Напомним, в финале Уимблдона 42-я ракетка мира Вондроушова со счётом 6:4, 6:4 обыграла прошлогоднюю финалистку турнира, шестую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер. Стоит отметить, что Маркета стала первой несеяной победительницей Уимблдона в Открытой эре, которая началась в теннисе в 1968 году.
Благодаря данной победе Вондроушова вернётся в список сеяных игроков уже на ближайших турнирах. Чешская теннисистка получит 2000 очков рейтинга и поднимется на 32 позиции, став десятой ракеткой мира уже в понедельник, 17 июля.
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