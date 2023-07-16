Сумеет ли Новак Джокович выиграть третий подряд «Шлем» в этом году?

Сегодня, 16 июля, в Лондоне (Великобритания) состоится финал мужского Уимблдона-2023, где за титул сразятся 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович и чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас. Встреча пройдёт на Центральном корте и начнётся чуть позднее 16:00 мск.

Нельзя не отметить, что Джокович не только поборется за 24-й титул на ТБШ, но и за третий подряд титул на мэйджоре в сезоне и восьмой на Уимблдоне.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сумеет ли Новак Джокович выиграть третий подряд «Шлем» в этом году?»

Вчера, 15 июля, чемпионкой Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде стала 42-я ракетка мира, чешка Маркета Вондроушова.