Борис Беккер: у каждого игрока есть слабые стороны, даже у Новака Джоковича

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер высказался о предстоящем мужском финале Уимблдона-2023, где за титул сразятся 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас. Встреча пройдёт на Центральном корте и начнётся чуть позднее 16:00 мск.

«У каждого игрока есть слабые стороны, даже у Новака. Только, к несчастью для других игроков, у него их очень мало.

Что касается финала Уимблдона, думаю, для Джоковича стало бы преимуществом, если бы на Центральном корте закрыли крышу, потому что ему нравится играть в помещении», — написал Беккер в своих социальных сетях.