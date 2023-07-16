Тейлор Фритц положительно оценил решение судьи о помехе со стороны Джоковича на Уимблдоне

Девятая ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц положительно оценил скандальное решение судьи Ричарда Хея в полуфинальном матче Новака Джоковича на Уимблдоне-2023.
Напомним, во втором сете победного для себя матча Джокович вёл со счётом 2:1, судья объявил ему помеху за слишком долгий стон после бэкхенда по линии и отдал очко его сопернику Яннику Синнеру. Новак попытался оспорить решение, но тщетно. Позже в том же гейме серб получил предупреждение за затяжку времени перед подачей.
«Я ничего не могу написать конкретно об этом инциденте, потому что я там не находился. Когда всплывает тема этого правила, я думаю не о Новаке. Но могу вспомнить несколько игроков, которые, когда дело в матче доходит до ключевых моментов, издают протяжные стоны или просто медлят, судьи должны чаще наказывать за такое», — написал Фритц в своих социальных сетях.
- 16 июля 2023
-
13:23
-
13:04
-
12:53
-
12:51
-
12:34
-
12:16
-
12:00
-
12:00
-
11:47
-
11:30
-
11:23
-
11:06
-
11:01
-
10:53
-
10:40
-
10:18
-
09:46
-
09:44
-
09:31
-
09:00
-
03:22
-
00:36
- 15 июля 2023
-
23:39
-
22:59
-
21:53
-
21:19
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:59
-
20:51
-
20:37
-
20:23
-
20:11
-
19:32