Тейлор Фритц положительно оценил решение судьи о помехе со стороны Джоковича на Уимблдоне

Девятая ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц положительно оценил скандальное решение судьи Ричарда Хея в полуфинальном матче Новака Джоковича на Уимблдоне-2023.

Напомним, во втором сете победного для себя матча Джокович вёл со счётом 2:1, судья объявил ему помеху за слишком долгий стон после бэкхенда по линии и отдал очко его сопернику Яннику Синнеру. Новак попытался оспорить решение, но тщетно. Позже в том же гейме серб получил предупреждение за затяжку времени перед подачей.

«Я ничего не могу написать конкретно об этом инциденте, потому что я там не находился. Когда всплывает тема этого правила, я думаю не о Новаке. Но могу вспомнить несколько игроков, которые, когда дело в матче доходит до ключевых моментов, издают протяжные стоны или просто медлят, судьи должны чаще наказывать за такое», — написал Фритц в своих социальных сетях.