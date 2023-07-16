«Я совершенно забыла о правилах». Жабер — об эпизоде, произошедшем перед финалом Уимблдона

Шестая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала произошедшее на тренировке перед финалом Уимблдона-2023.

Напомним, спортсменка вышла на тренировку на Центральном корте в чёрной форме. Разминку Жабер прервали и попросили переодеться в белое согласно традиционному регламенту Уимблдона.

«Я совершенно забыла о правилах. Когда ты идёшь тренироваться, ты просто надеваешь обычную одежду. Я совершенно забыла, что буду разминаться на Центральном корте и там принято быть в белом. Это просто моя ошибка», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Напомним, Жабер проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой в финале Уимблдона-2023 со счётом 4:6, 4:6. Сегодня, 16 июля, состоится финал мужского Уимблдона, в котором сыграют серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.