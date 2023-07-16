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Беременная Серена Уильямс показала, как ухаживает за своим животом

Беременная Серена Уильямс показала, как ухаживает за своим животом
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, ожидающая второго ребёнка, опубликовала на своём YouTube-канале видео, где продемонстрировала рутину по уходу за свои животом. В ролике также принимает участие дочь Серены Олимпия, которой 1 сентября исполнится шесть лет.

Напомним, Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. Серена отмечала, что приняла решение уйти из спорта, в частности из-за желания проводить больше времени с дочерью Олимпией.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью (правда, до второй беременности) Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.

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