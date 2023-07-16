Навратилова — о Джоковиче: просто потрясающий!

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» уроженка Чехословакии Мартина Навратилова восхитилась мастерством серба Новака Джоковича в преддверии финала Уимблдона-2023.

Американский журналист Гленн Гринвальд на своей странице в соцсетях выразил мнение, что Джокович не только является лучшим теннисистом в истории, но и продолжает совершенствоваться в 36 лет.

«Новак в 36 лет становится ещё лучше. Очевидно, помогает отсутствие Федерера и Надаля, а также возраст Вавринки и Маррея, но то, как Джокович справляется с лучшими молодыми игроками — это потрясающе», — написал Гринвальд.

Навратилова согласилась со словами журналиста и подчеркнула исключительность сербского теннисиста.

«Именно. Просто потрясающий!» — написала Навратилова.