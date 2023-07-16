Элина Свитолина опубликовала трогательный пост в честь второй годовщины свадьбы с Монфисом

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях трогательный пост в честь второй годовщины свадьбы с бывшей шестой ракеткой мира, французом Гаэлем Монфисом.
«Если я и знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе. С годовщиной, моя любовь (на французском)», — подписала фото Свитолина.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Напомним, свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы. В браке у теннисистов родилась дочь, которую назвали Скай. Счастливое событие произошло 15 октября 2022 года.
Ранее Свитолина успешно выступила на Уимблдоне-2023. Получившая от организаторов уайлд-кард Свитолина дошла до полуфинала соревнований, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла будущей чемпионке, представительнице Чехии Маркете Вондроушовой.
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