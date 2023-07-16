Гаэль Монфис — Свитолиной: спасибо, моя любовь, что делаешь каждый наш день особенным

Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис оставил в социальных сетях нежное послание супруге, украинке Элине Свитолиной в честь второй годовщины их свадьбы.

Фото: из личного архива Гаэля Монфиса

«Два года назад мы скрепили нашу любовь словами «да», и каждый день с тех пор был празднованием этого обещания. В прошлом году наша семья пополнилась маленькой принцессой Скай. Её появление принесло неописуемую радость и создало новое измерение нашей любви. В эту вторую годовщину нашей свадьбы я благодарен тебе за каждый момент, проведённый вместе с тобой, за нашу любовь, которая продолжает расти и крепнуть. Спасибо тебе, моя любовь, и нашей замечательной Скай за то, что делаете каждый мой день особенным. Пусть наш жизненный путь всегда будет приключением, полным радости и любви. Моё сердце переполнено любовью к вам обеим», — написал Монфис в своих социальных сетях.

Напомним, свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы. В браке у теннисистов родилась дочь, которую назвали Скай. Счастливое событие произошло 15 октября 2022 года.