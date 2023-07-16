Карлос Алькарас — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона
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Сегодня, 16 июля, состоится финал мужского турнира Уимблдона-2023, в котором первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем (2-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне и начнётся чуть позже 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович в финале Уимблдона-2023.
Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
Напомним, в полуфинале турнира Алькарас обыграл российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:3, 6:3, а Джокович одержал победу над итальянским спортсменом Янником Синнером со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Джокович является действующим чемпионом Уимблдона.
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