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Людмила Самсонова опубликовала фото с отдыха в Италии вместе с возлюбленным и тренером

Людмила Самсонова опубликовала фото с отдыха в Италии вместе с возлюбленным и тренером
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15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в социальных сетях фото с отдыха в Италии вместе со своим тренером и возлюбленным Алессандро Думитраке.

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Самсонова неудачно выступила на Уимблдоне-2023. Посеянная под 15-м номером Людмила проиграла в первом же круге со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (4:7) 57-й ракетке мира, представительнице Румынии Ане Богдан. Также Самсонова сыграла в миксте Уимблдона вместе с итальянцем Андреа Вавассори, пара проиграла во втором круге соревнований.

24-летняя Самсонова – бывшая 12-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров на уровне WTA, победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России в сезоне-2020/2021 (в финале сыграла решающую роль в результате команды).

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