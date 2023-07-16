«Удачи!» Жена Новака Джоковича показала, как семья провожает теннисиста на финал Уимблдона

Елена Джокович, супруга 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», сербского теннисиста Новака Джоковича, в социальных сетях показала, как семья провожает Новака на предматчевую тренировку перед финалом Уимблдона-2023.

«Удачи!» — подписала видео Елена.

Напомним, за восьмой титул на Уимблдоне Джокович (2) сразится с чемпионом US Open – 2022, первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (1). Встреча пройдёт сегодня, 16 июля, на Центральном корте и начнётся чуть позднее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович в финале Уимблдона-2023.

Вчера, 15 июля, чемпионкой Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде стала 42-я ракетка мира, чешка Маркета Вондроушова.