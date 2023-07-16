Клейстерс: было отлично видно, что отрицательные эмоции берут верх над Жабер

Бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась об эмоциональной реакции тунисской теннисистки Онс Жабер на поражение в финале Уимблдона-2023.

«Нет никакого секрета в том, как справляться с поражениями. Нужно просто дать себе возможность вновь подняться. К сожалению, к этому никак нельзя подготовиться, нельзя практиковать готовность к поражениям. Самое главное, чему должна научиться Онс, — это притворяться. Притворяться до тех пор, пока не получится. Было очень хорошо видно, что отрицательные эмоции берут над ней верх. Когда она промахивалась, была резкая негативная реакция. Было видно, что сомнения пересилили всё. Это тяжело. Но никогда нельзя сомневаться в своих силах. Она может победить всех, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Клейстерс The Independent.