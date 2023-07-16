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Фото: Брэд Питт присутствует на матче Джоковича с Алькарасом в финале Уимблдона-2023

Фото: Брэд Питт присутствует на матче Джоковича с Алькарасом в финале Уимблдона-2023
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Голливудский актёр Брэд Питт присутствует на мужском финале Уимблдона-2023, в котором за титул сражаются 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович и чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас. Актёр не впервые появляется на теннисных турнирах.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович в финале Уимблдона-2023. Джокович уже выиграл первый сет со счётом 6:1.

Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		6      
6 		6      
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Нельзя не отметить, что Джокович борется не только за 24-й титул на ТБШ, но и за третий подряд трофей на мэйджорах в сезоне, а также восьмой в карьере на Уимблдоне. Восемь побед в Лондоне — рекорд, который принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру.

Вчера, 15 июля, чемпионкой Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде стала 42-я ракетка мира, чешка Маркета Вондроушова.

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