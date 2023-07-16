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Карлос Алькарас — Новак Джокович: серб выиграл первый сет в финале Уимблдона

Карлос Алькарас — Новак Джокович: серб выиграл первый сет в финале Уимблдона
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Завершился первый сет финального матча мужского турнира Уимблдона-2023, в котором встречаются первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас и сербский теннисист Новак Джокович (2-й в рейтинге ATP). Эту партию со счётом 6:1 выиграл Джокович.

Первый сет продлился 35 минут. Встреча проходит в эти минуты на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович в финале Уимблдона-2023.

Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		6      
6 		6      
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Напомним, в полуфинале турнира Алькарас обыграл российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:3, 6:3, а Джокович одержал победу над итальянским спортсменом Янником Синнером со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Новак является действующим чемпионом Уимблдона.

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