Ариана Гранде, Гарфилд, Хиддлстон и другие селебрити пришли на мужской финал Уимблдона

Целый ряд знаменитостей замечен на Центральном корте Уимблдона, где за титул в мужском одиночном разряде бьются 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович и чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.

За поединком теннисистов наблюдают британские актёры Эндрю Гарфилд, Том Хиддлстон и Дэниэл Крейг, певица Ариана Гранде и гонконгская модель Анджела Бейби («китайская Ким Кардашьян»).

Фото: Julian Finney/Getty Images

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович в финале Уимблдона-2023. Джокович выиграл первый сет со счётом 6:1.

Вчера, 15 июля, чемпионкой Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде стала 42-я ракетка мира, чешка Маркета Вондроушова.