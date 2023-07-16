Ариана Гранде, Гарфилд, Хиддлстон и другие селебрити пришли на мужской финал Уимблдона
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Целый ряд знаменитостей замечен на Центральном корте Уимблдона, где за титул в мужском одиночном разряде бьются 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович и чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.
За поединком теннисистов наблюдают британские актёры Эндрю Гарфилд, Том Хиддлстон и Дэниэл Крейг, певица Ариана Гранде и гонконгская модель Анджела Бейби («китайская Ким Кардашьян»).
Фото: Julian Finney/Getty Images
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович в финале Уимблдона-2023. Джокович выиграл первый сет со счётом 6:1.
Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
0 : 1
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|6
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Вчера, 15 июля, чемпионкой Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде стала 42-я ракетка мира, чешка Маркета Вондроушова.
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