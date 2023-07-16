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Ариана Гранде, Гарфилд, Хиддлстон и другие селебрити пришли на мужской финал Уимблдона

Ариана Гранде, Гарфилд, Хиддлстон и другие селебрити пришли на мужской финал Уимблдона
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Целый ряд знаменитостей замечен на Центральном корте Уимблдона, где за титул в мужском одиночном разряде бьются 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович и чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.

За поединком теннисистов наблюдают британские актёры Эндрю Гарфилд, Том Хиддлстон и Дэниэл Крейг, певица Ариана Гранде и гонконгская модель Анджела Бейби («китайская Ким Кардашьян»).

Фото: Julian Finney/Getty Images

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Новак Джокович в финале Уимблдона-2023. Джокович выиграл первый сет со счётом 6:1.

Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		6      
6 		6      
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Вчера, 15 июля, чемпионкой Уимблдона-2023 в женском одиночном разряде стала 42-я ракетка мира, чешка Маркета Вондроушова.

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