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Фото: король Испании Филипп VI посетил финал Уимблдона

Фото: король Испании Филипп VI посетил финал Уимблдона
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Испанский король Филипп VI посетил финальный матч Уимблдона, в котором играют испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

Фото: Социальные сети

Сейчас идёт второй сет финала турнира «Большого шлема». Испанскому теннисисту удалось навязать борьбу Новаку Джоковичу после провального первого сета, который Алькарас проиграл со счётом 1:6.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча финала Уимблдона.

В прошлом году Филипп VI также посещал финал турнира «Большого шлема»: он приезжал поддержать Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос», где испанский теннисист играл с норвежцем Каспером Руудом. Тогда Надаль завоевал 14-й титул Открытого чемпионата Франции, а король назвал спортсмена «величайшим в истории страны».

Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		6      
6 		6      
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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