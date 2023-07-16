Фото: король Испании Филипп VI посетил финал Уимблдона
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Испанский король Филипп VI посетил финальный матч Уимблдона, в котором играют испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.
Фото: Социальные сети
Сейчас идёт второй сет финала турнира «Большого шлема». Испанскому теннисисту удалось навязать борьбу Новаку Джоковичу после провального первого сета, который Алькарас проиграл со счётом 1:6.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча финала Уимблдона.
В прошлом году Филипп VI также посещал финал турнира «Большого шлема»: он приезжал поддержать Рафаэля Надаля в финале «Ролан Гаррос», где испанский теннисист играл с норвежцем Каспером Руудом. Тогда Надаль завоевал 14-й титул Открытого чемпионата Франции, а король назвал спортсмена «величайшим в истории страны».
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