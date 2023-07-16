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Алькарас прервал победную серию Джоковича на тай-брейках турниров «Большого шлема»

Алькарас прервал победную серию Джоковича на тай-брейках турниров «Большого шлема»
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира, который взял на тай-брейке второй сет финального матча Уимблдона, прервал серию побед своего соперника, второй ракетки мира из Сербии Новака Джоковича, на тай-брейках на турнирах «Большого шлема». Сербский теннисист до этого момента не проигрывал 15 подряд тай-брейков, которые были сыграны им на мейджорах.

Сейчас Джокович и Алькарас проводят третий сет финала Уимблдона. Второй сет, завершившийся победой испанца на тай-брейке, был сыгран за 80 минут, длительность всего матча уже составляет 2 часа 12 минут. Текущий счёт — 6:1, 6:7 (6:8). Счёт по сетам — 1:1.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Новака Джоковича и Карлоса Алькараса за победу на Уимблдоне.

Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		7 8 2    
6 		6 6 1    
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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