Пятый гейм третьего сета финала Уимблдона между Джококвичем и Алькарасом длился 27 минут

Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас и сербский спортсмен, вторая ракетка мира Новак Джокович сыграли один из самых длинных геймов на текущем Уимблдоне. Пятый гейм их финального матча длился почти 27 минут.

Теннисисты провели почти получасовой гейм при счёте 3:1 в пользу Карлоса Алькараса. Победу в нём одержал испанский теннисист, а следующие два гейма Джокович отдал практически без сопротивления. В итоге третий сет матча завершился со счётом 6:1 в пользу Алькараса, который благодаря этому вышел вперёд по партиям — 2:1.

Сейчас спортсмены играют четвёртый сет. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию битвы Карлоса Алькараса и Новака Джоковича за победу на Уимблдоне.