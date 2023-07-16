Карлос Алькарас — Новак Джокович: испанец разгромил серба в третьем сете финала Уимблдона
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Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас одержал разгромную победу в третьем сете финального матча Уимблдона. Спортсмен обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича со счётом 6:1.
Текущий счёт матча — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1. Карлос Алькарас вышел вперёд по сетам — 2:1. Для победы на турнире ему нужно выиграть ещё одну партию.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию борьбы Новака Джоковича и Карлоса Алькараса в финале Уимблдона.
Теннисисты играют на центральном корте турнира. К текущему моменту их матч длится уже ровно три часа. В третьем сете матча при счёте 3:1 в пользу Карлоса Алькараса спортсмены сыграли самый длинный гейм встречи на данный момент: борьба длилась почти 27 минут.
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