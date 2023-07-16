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Карлос Алькарас — Новак Джокович: испанец разгромил серба в третьем сете финала Уимблдона

Карлос Алькарас — Новак Джокович: испанец разгромил серба в третьем сете финала Уимблдона
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Испанский теннисист, первая ракетка мира Карлос Алькарас одержал разгромную победу в третьем сете финального матча Уимблдона. Спортсмен обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича со счётом 6:1.

Текущий счёт матча — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1. Карлос Алькарас вышел вперёд по сетам — 2:1. Для победы на турнире ему нужно выиграть ещё одну партию.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию борьбы Новака Джоковича и Карлоса Алькараса в финале Уимблдона.

Теннисисты играют на центральном корте турнира. К текущему моменту их матч длится уже ровно три часа. В третьем сете матча при счёте 3:1 в пользу Карлоса Алькараса спортсмены сыграли самый длинный гейм встречи на данный момент: борьба длилась почти 27 минут.

Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		7 8 6 2  
6 		6 6 1 1  
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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