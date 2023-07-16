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Карлос Алькарас — Новак Джокович: серб сравнял счёт по сетам в финале Уимблдона

Карлос Алькарас — Новак Джокович: серб сравнял счёт по сетам в финале Уимблдона
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Сербский теннисист Новак Джокович, вторая ракетка мира, сравнял счёт по сетам в финале Уимблдона. Спортсмен выиграл четвёртую партию у первой ракетки мира из Испании, Карлоса Алькараса.

Текущий счёт — 6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3. Счёт по сетам — 2:2. Исход матча решится в пятой, заключительной партии.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Новака Джоковича и Карлоса Алькараса за победу на Уимблдоне.

Матч теннисистов на центральном корте турнира длится уже 3 часа 34 минуты. Стартовал пятый сет финала.

Напомним, Новак Джокович является семикратным чемпионом Уимблдона. Он выигрывал этот турнир «Большого шлема» предыдущие четыре года (за исключением 2020-го, когда Уимблдон был отменён из-за пандемии). Карлос Алькарас, в свою очередь, впервые вышел в финал травяного «Шлема».

Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		7 8 6 3 6
6 		6 6 1 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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