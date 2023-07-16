Новак Джокович не проигрывал на Уимблдоне в течение 2195 дней
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Испанский теннисист Карлос Алькарас прервал победную серию сербского спортсмена, семикратного чемпиона Уимблдона Новака Джоковича на этом турнире. Серб не проигрывал на травяном «Шлеме» до сегодняшнего финала в течение 2195 дней.
В последний раз Джокович терпел поражение на Уимблдоне 12 июля 2017 года, когда он снялся с четвертьфинала турнира по ходу второго сета матча с чешским теннисистом Томашом Бердых. Затем, в период с 2018 по 2022 год, Новак Джокович не проиграл на Уимблдоне ни одного матча, четырежды победив на турнире (в 2020 году соревнований не было из-за пандемии).
Карлос Алькарас не позволил Новаку Джоковичу выиграть рекордный 24-й турнир «Большого шлема» и в восьмой раз — и пятый подряд — стать чемпионом Уимблдона.
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