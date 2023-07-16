Джокович впервые в карьере уступил на Уимблдоне, выиграв первый сет

Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл на Уимблдоне, одержав победу в первом сете.

78 раз серб одерживал верх над соперниками, выигрывая в стартовом сете, однако первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прервал эту серию. Лишь однажды, в 2007 году, в матче с Рафаэлем Надалем был отказ со стороны сербского теннисиста.

Напомним, в пятисетовом матче финала турнира Карлос Алькарас стал чемпионом Уимблдона в 2023 году, обыграв семикратного чемпиона Уимблдона из Сербии Новака Джоковича. Матч завершился со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по числу побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером.