Алькарас сохранит лидерство в рейтинге АТР
Поделиться
Испанский теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 сохранит первую строчку в рейтинге АТР благодаря победе в финальном матче травяного турнира категории «Большой шлем» над семикратным чемпионом Уимблдона, сербским теннисистом Новаком Джоковичем в пяти сетах. Матч завершился со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.
Алькарас прервал серию Джоковича из 78 побед над соперниками, выигрывая в первом сете.
Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Также Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по числу побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером.
Комментарии
- 16 июля 2023
-
21:21
-
21:14
-
21:14
-
21:07
-
21:05
-
20:52
-
20:37
-
20:04
-
19:30
-
19:25
-
19:09
-
18:47
-
18:23
-
18:09
-
18:01
-
17:33
-
16:58
-
16:51
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
15:56
-
15:49
-
14:51
-
13:55
-
13:48
-
13:39
-
13:23
-
13:04
-
12:53
-
12:51
-
12:34
-
12:16
-
12:00
Партнерский контент