Алькарас сохранит лидерство в рейтинге АТР

Испанский теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 сохранит первую строчку в рейтинге АТР благодаря победе в финальном матче травяного турнира категории «Большой шлем» над семикратным чемпионом Уимблдона, сербским теннисистом Новаком Джоковичем в пяти сетах. Матч завершился со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Алькарас прервал серию Джоковича из 78 побед над соперниками, выигрывая в первом сете.

Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Также Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по числу побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером.