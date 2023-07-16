Фото: Новак Джокович плачет на церемонии награждения после финала Уимблдона
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Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович не смог сдержать эмоций после поражения в финале турнира. Сегодня, 16 июля, спортсмен впервые с 2017 года потерпел поражение на травяном «Шлеме», в пяти сетах проиграв 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.
Новак Джокович не смог в пятый раз подряд одержать победу на Уимблдоне. Также спортсмен не сумел завоевать восьмой титул турнира и не сравнялся с рекордным достижением швейцарца Роджера Федерера, обладателя восьми титулов Уимблдона.
В текущем сезоне спортсмен впервые проиграл на турнирах «Большого шлема». Соответственно, он не сможет стать первым теннисистом с 1969 года, собравшим календарный «Шлем». Ранее в 2023-м Новак Джокович выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».
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