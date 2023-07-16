Фото: принцесса Кейт вручает Карлосу Алькарасу трофей победителя Уимблдона

Принцесса Уэльская Кейт по традиции вручила чемпионский трофей победителю Уимблдона в мужском одиночном разряде. В 2023 году им стал испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале травяного турнира в пяти сетах обыграл вторую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

Алькарас прервал победную серию Джоковича на Уимблдоне длиной в 2195 дней — именно столько серб не проигрывал на травяном «Шлеме» до сегодняшнего финала.

Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Также Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по количеству побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером.