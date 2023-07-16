Фото: принцесса Кейт вручает Карлосу Алькарасу трофей победителя Уимблдона
Поделиться
Принцесса Уэльская Кейт по традиции вручила чемпионский трофей победителю Уимблдона в мужском одиночном разряде. В 2023 году им стал испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале травяного турнира в пяти сетах обыграл вторую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).
Алькарас прервал победную серию Джоковича на Уимблдоне длиной в 2195 дней — именно столько серб не проигрывал на травяном «Шлеме» до сегодняшнего финала.
Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Также Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по количеству побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером.
Комментарии
- 16 июля 2023
-
22:20
-
22:08
-
22:06
-
21:56
-
21:52
-
21:49
-
21:42
-
21:40
-
21:39
-
21:34
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:14
-
21:14
-
21:07
-
21:05
-
20:52
-
20:37
-
20:04
-
19:30
-
19:25
-
19:09
-
18:47
-
18:23
-
18:09
-
18:01
-
17:33
-
16:58
-
16:51
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
15:56
Партнерский контент