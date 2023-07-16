Джокович расплакался на словах о своём сыне на церемонии награждения Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович произнёс трогательную речь после поражения в финале Уимблдона. В ней спортсмен обратился к своему сопернику — испанцу Карлосу Алькарасу, а также не смог сдержать слёз, говоря о своём сыне, присутствовавшем на матче.

«Не очень хороший день для меня, но хороший для Карлоса. Хочу похвалить Карлоса и его команду. Какой уровень в концовке матча! Ты подавал на матч и подавал великолепно, потрясающе. Ты это заслужил. Было здорово. Честно, ещё недавно я думал, что у меня будут с тобой проблемы на грунте и харде, но не на траве. Однако с нынешнего года это уже не так. Поздравляю, ты потрясающе адаптировался к этому покрытию, хотя до этого сезона почти не играл на траве.

Никогда не хочется проигрывать такие матчи, но когда эмоции улягутся, я всё равно буду благодарен. Я завоевал столько титулов в равных матчах — взять хотя бы финал 2019 года против Роджера, когда я отыграл двойной матч-пойнт. Возможно, я должен был проиграть пару финалов, которые выиграл, так что всё честно.

Завтра утром, наверное, всё равно буду гордиться собой, но сегодня – не особо. Непросто переварить такое поражение, когда ты был так близок. Но ради таких моментов мы и работаем каждый день — чтобы играть в самых значимых матчах, на самых знаменитых кортах, на самых важных турнирах в мире. Это ещё один финал в моей карьере, и я благодарен за это, хотя и не победил сегодня. Я уступил тому, кто был лучше, так что должен его поздравить и двигаться дальше.

Приятно, что мой сын всё ещё тут и улыбается. Я люблю тебя. Спасибо, что поддерживаешь меня», — сказал теннисист.