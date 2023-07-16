Алькарас стал третьим в истории испанским теннисистом, который сумел выиграть Уимблдон

Чемпион Уимблдона в 2023 году Карлос Алькарас стал лишь третьим испанским теннисистом в истории, которому удалось выиграть травяной турнир «Большого шлема». Ранее этого добивались только Рафаэль Надаль (дважды — в 2008 и 2010 году) и Мануэль Сантана (в 1966 году, ещё до начала Открытой эры тенниса).

Также Алькарас стал только четвёртым испанским теннисистом, выигравшим несколько титулов на турнирах «Большого шлема». Спортсмен является чемпионом не только Уимблдона-2023, но и Открытого чемпионата США 2022 года. Ранее несколько «Шлемов» выигрывали только Рафаэль Надаль (22 титула), Мануэль Сантана (четыре) и Серхи Бругера (два).

Сегодня, 16 июля, Карлос Алькарас в пяти сетах обыграл семикратного чемпиона Уимблдона, серба Новака Джоковича.