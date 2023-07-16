Алькарас — Джоковичу: Новак, ты вдохновляешь! Я начал играть в теннис, глядя на тебя

Испанский теннисист Карлос Алькарас, чемпион Уимблдона в 2023 году, в своей речи на церемонии награждения обратился к сопернику по финалу, семикратному чемпиону турнира из Сербии Новаку Джоковичу.
«Мечта стала реальностью. Я бы гордился собой, даже если бы проиграл. Я сотворил историю на этом прекрасном турнире, играл в финале против легенды нашего спорта. Это невероятно для 20-летнего парня. Я не ожидал, что так быстро достигну таких целей. Очень горжусь собой и командой.
После первого сета подумал: «Карлос, прибавляй, а то все расстроятся». Хотелось бы поздравить Новака — играть против него было потрясающе. Что тут сказать? Новак, ты так вдохновляешь меня. Я начал играть в теннис, глядя на тебя. Когда я только родился, ты уже выигрывал турниры. Это невероятно. Ты, наверное, в лучшей форме, чем я. Ты сказал, что 36 – новые 26, и в твоём случае это действительно так. Это потрясающе», — сказал Алькарас.
- 16 июля 2023
-
22:20
-
22:08
-
22:06
-
21:56
-
21:52
-
21:49
-
21:42
-
21:40
-
21:39
-
21:34
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:14
-
21:14
-
21:07
-
21:05
-
20:52
-
20:37
-
20:04
-
19:30
-
19:25
-
19:09
-
18:47
-
18:23
-
18:09
-
18:01
-
17:33
-
16:58
-
16:51
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
15:56