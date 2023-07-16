Алькарас — Джоковичу: Новак, ты вдохновляешь! Я начал играть в теннис, глядя на тебя

Испанский теннисист Карлос Алькарас, чемпион Уимблдона в 2023 году, в своей речи на церемонии награждения обратился к сопернику по финалу, семикратному чемпиону турнира из Сербии Новаку Джоковичу.

«Мечта стала реальностью. Я бы гордился собой, даже если бы проиграл. Я сотворил историю на этом прекрасном турнире, играл в финале против легенды нашего спорта. Это невероятно для 20-летнего парня. Я не ожидал, что так быстро достигну таких целей. Очень горжусь собой и командой.

После первого сета подумал: «Карлос, прибавляй, а то все расстроятся». Хотелось бы поздравить Новака — играть против него было потрясающе. Что тут сказать? Новак, ты так вдохновляешь меня. Я начал играть в теннис, глядя на тебя. Когда я только родился, ты уже выигрывал турниры. Это невероятно. Ты, наверное, в лучшей форме, чем я. Ты сказал, что 36 – новые 26, и в твоём случае это действительно так. Это потрясающе», — сказал Алькарас.