Алькарас стал восьмым игроком с титулами «Королевского клуба» и Уимблдона в один год

Испанский теннисист Карлос Алькарас, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 стал восьмым игроком в Открытой эре, выигрывавшим титулы «Королевского клуба» в Лондоне и Уимблдона в одном году.

Испанец повторил результат трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона, британского теннисиста Энди Маррея, который делал это в 2013 и в 2016 году. Также дважды в сезоне оба турнира выигрывали ещё шесть теннисистов: американцы Джон Макинрой (1981 и 1984) и Джимми Коннорс (1982), немец Борис Беккер (1985 и 1988), американец Пит Сампрас (1995 и 1999), австралиец Ллейтон Хьюитт (2002), а также испанец Рафаэль Надаль (2008).

Материалы по теме Алькарас сохранит лидерство в рейтинге АТР

Карлос Алькарас в финале травяного турнира в пяти сетах обыграл вторую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).