Алькарас – королю Испании: надеюсь, Вы будете почаще приходить на мои матчи

Испанский теннисист, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас обратился к королю Испании Филиппу VI, который присутствовал на финальном матче.

«Я только дважды играл перед Вами — и оба раза выиграл. Так что, надеюсь, Вы будете почаще приходить на мои матчи», – сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, испанский теннисист в финальном матче травяного турнира «Большого шлема» одержал победу над семикратным чемпионом Уимблдона, сербским теннисистом Новаком Джоковичем в пяти сетах. Поединок завершился со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Также Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по количеству побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером.