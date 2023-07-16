Новак Джокович подарил болельщикам на трибунах свою сломанную в финале Уимблдона ракетку

Сербский теннисист, вторая ракетка мира и семикратный чемпион Уимблдона, а также 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович подарил сломанную ракетку болельщикам на трибунах.

Фото: Скриншот трансляции финала Уимблдона

Сербский теннисист сломал ракетку, когда его соперник, первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас сделал брейк в пятом сете. За неспортивное поведение сербский спортсмен получил от судьи матча предупреждение.

Напомним, Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по числу побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером, обыграв серба в пяти сетах со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Для испанского теннисиста это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере.