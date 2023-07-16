Новак Джокович подарил болельщикам на трибунах свою сломанную в финале Уимблдона ракетку

Сербский теннисист, вторая ракетка мира и семикратный чемпион Уимблдона, а также 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович подарил сломанную ракетку болельщикам на трибунах.
Фото: Скриншот трансляции финала Уимблдона
Сербский теннисист сломал ракетку, когда его соперник, первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас сделал брейк в пятом сете. За неспортивное поведение сербский спортсмен получил от судьи матча предупреждение.
Напомним, Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по числу побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером, обыграв серба в пяти сетах со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.
Для испанского теннисиста это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере.
- 16 июля 2023
-
22:20
-
22:08
-
22:06
-
21:56
-
21:52
-
21:49
-
21:42
-
21:40
-
21:39
-
21:34
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:14
-
21:14
-
21:07
-
21:05
-
20:52
-
20:37
-
20:04
-
19:30
-
19:25
-
19:09
-
18:47
-
18:23
-
18:09
-
18:01
-
17:33
-
16:58
-
16:51
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
15:56