Рафаэль Надаль — Карлосу Алькарасу: наслаждайся моментом, чемпион!
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», дважды выигрывавший Уимблдон (в 2008 и 2010 годах), поздравил соотечественника, первую ракетку мира Карлоса Алькараса с победой на травяном «Шлеме». Сегодня, 16 июля, Алькарас в пяти сетах обыграл семикратного чемпиона Уимблдона из Сербии Новака Джоковича.
«Поздравляю, Карлос. Ты принёс нам огромную радость сегодня, и, конечно, пионер испанского тенниса Мануэль Сантана также поддержал бы нас в этом, где бы он ни был (Сантана умер в 2021 году — прим. «Чемпионата»), может быть, даже на Уимблдоне, к числу победителей которого ты присоединился сегодня. Крепко обнимаю. Наслаждайся моментом, чемпион!» — написал Рафаэль Надаль в социальной сети.
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