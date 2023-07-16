Рафаэль Надаль — Карлосу Алькарасу: наслаждайся моментом, чемпион!

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», дважды выигрывавший Уимблдон (в 2008 и 2010 годах), поздравил соотечественника, первую ракетку мира Карлоса Алькараса с победой на травяном «Шлеме». Сегодня, 16 июля, Алькарас в пяти сетах обыграл семикратного чемпиона Уимблдона из Сербии Новака Джоковича.

«Поздравляю, Карлос. Ты принёс нам огромную радость сегодня, и, конечно, пионер испанского тенниса Мануэль Сантана также поддержал бы нас в этом, где бы он ни был (Сантана умер в 2021 году — прим. «Чемпионата»), может быть, даже на Уимблдоне, к числу победителей которого ты присоединился сегодня. Крепко обнимаю. Наслаждайся моментом, чемпион!» — написал Рафаэль Надаль в социальной сети.