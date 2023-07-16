Джокович — об ошибках в финале Уимблдона: есть сожаления. У меня были шансы

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, о каких ошибках, допущенных в финале Уимблдона-2023, он сожалеет больше всего. Сегодня семикратный чемпион турнира проиграл в решающем матче в пяти сетах испанцу Карлосу Алькарасу.

«Больше жалею о тай-брейке или брейке в пятом сете? О тай-брейке. Если честно, меня подвёл бэкхенд. На сетболе я не попал с бэкхенда, хотя не должен был промахиваться. Затем при 6:6 был ещё один удар слева с середины корта в сетку. Два очень слабых бэкхенда, вот и всё — ход матча перевернулся. Он так сильно прибавил в третьем сете, а я довольно долго не мог прийти в себя.

Я смог перегруппироваться и вернуть инициативу в середине четвёртого сета — это был мой шанс. Думаю, я хорошо сыграл на брейк-пойнте, но сегодня было очень ветрено, и ветер вынес мяч туда, где я не мог сделать смэш — пришлось выполнять драйв-воллей в падении. Я чётко видел, как он бежит в противоположный угол, хотел застать его врасплох, но не попал. В следующем гейме он сделал брейк и дальше держал свою подачу до конца.

Есть сожаления. У меня были шансы. Думаю, я мог бы получше сыграть тай-брейк — но надо отдать ему должное, он боролся и показал невероятное оборонительное мастерство и обводящие удары, которые принесли ему брейк в пятом сете. Без сомнений, сегодня он выиграл заслуженно», — рассказал теннисист на послематчевой пресс-конференции.