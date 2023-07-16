Джокович прокомментировал предупреждения, полученные в финале Уимблдона
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Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович, потерпевший поражение в финале Уимблдона, где он играл с первой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом, прокомментировал предупреждения, полученные им от судьи по ходу встречи.
«Говорить тут особо не о чем. Второе предупреждение было от безысходности. Он забрал мою подачу во втором гейме, мы провели несколько тяжёлых очков. Он потрясающе сыграл, чтобы забрать мою подачу, и этого оказалось достаточно для победы в пятом сете.
Первое предупреждение – за время. Тоже не лучший момент, но это просто надо принять», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, по ходу пятого сета финала Джокович сломал ракетку об опору сетки, разозлившись после брейка Алькараса.
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