Джокович — о начале большого противостояния с Алькарасом: надеюсь на это ради себя самого

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о том, будет ли победа испанца Карлоса Алькараса над ним в финале Уимблдона началом большого противостояния спортсменов.
«Надеюсь на это ради себя самого. Он ещё долго будет в туре. Не знаю, сколько буду я. Посмотрим, пока мы с ним только три матча сыграли. Три очень равных матча, в этом году – уже два на поздних стадиях «Шлемов».
Надеюсь, мы сможем сыграть и на US Open. Почему нет? Думаю, спорту идёт на пользу, когда первая и вторая ракетки мира проводят захватывающий пятисетовый пятичасовой матч. Разве что-то в нашем спорте может быть лучше? Так что почему нет?» — сказал Джокович на пресс-конференции после поражения в финале Уимблдона.
Ранее Карлос Алькарас признался, что хотел бы стать главным соперником Новака Джоковича на всех теннисных турнирах.
- 16 июля 2023
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