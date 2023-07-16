Джокович — о начале большого противостояния с Алькарасом: надеюсь на это ради себя самого

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о том, будет ли победа испанца Карлоса Алькараса над ним в финале Уимблдона началом большого противостояния спортсменов.

«Надеюсь на это ради себя самого. Он ещё долго будет в туре. Не знаю, сколько буду я. Посмотрим, пока мы с ним только три матча сыграли. Три очень равных матча, в этом году – уже два на поздних стадиях «Шлемов».

Надеюсь, мы сможем сыграть и на US Open. Почему нет? Думаю, спорту идёт на пользу, когда первая и вторая ракетки мира проводят захватывающий пятисетовый пятичасовой матч. Разве что-то в нашем спорте может быть лучше? Так что почему нет?» — сказал Джокович на пресс-конференции после поражения в финале Уимблдона.

Ранее Карлос Алькарас признался, что хотел бы стать главным соперником Новака Джоковича на всех теннисных турнирах.