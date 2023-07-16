Джокович — об Алькарасе: он, без сомнения, доказал, что является лучшим игроком мира

Сербский теннисист Новак Джокович, 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» и вторая ракетка мира, прокомментировал прогресс своего соперника по финалу Уимблдона, испанца Карлоса Алькараса, лидера рейтинга ATP, на грунтовых и травяных кортах в текущем сезоне.

«Грунту я не удивлён, потому что он вырос на грунте. Его игра изначально строилась под грунт и, возможно, под те хардовые корты, которые помедленнее.

Но на траве он меня удивил. Он удивил всех тем, как быстро адаптировался к игре на траве в этом году. В предыдущие два года у него было не так много побед на этом покрытии.

Думаю, победа в «Королевском клубе» сильно помогла ему. Он чуть не проиграл там первый матч, а затем разыгрывался, стал одерживать победу за победой над очень хорошими соперниками.

Корты Уимблдона медленнее, чем «Королевского клуба». Они больше подходят для таких бейслайнеров, как он. Я не ожидал, что он будет так хорошо играть на траве в этом году. Без сомнения, Карлос доказал, что является лучшим игроком мира. Он показывает фантастический теннис на разных покрытиях и заслуживает быть там, где он находится», — сказал Джокович после поражения от Алькараса в финале Уимблдона.