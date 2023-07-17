Алькарас – о победе на Уимблдоне: я сделал это для себя, а не для теннисного поколения

Испанский теннисист, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас прокомментировал свою победу на престижном турнире над семикратным чемпионом Уимблдона, сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
«Ощущения великолепные. Выиграть Уимблдон было моей мечтой, я очень этого хотел. Не ожидал осуществить её так быстро.
Если честно, я сделал это для себя, а не для теннисного поколения. Это было великолепно. Потрясающе обыграть Новака на его пике, на этом уровне, войти в историю, став первым человеком за 10 лет, кто нанёс ему поражение на этом корте.
Я это никогда не забуду. И новому поколению это тоже на пользу, они увидели, как я его обыграл, и задумаются, что тоже способны на это. Это здорово и для меня, и для молодых игроков», – сказал Алькарас на послематчевой конференции.
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