Алькарас – о победе на Уимблдоне: я сделал это для себя, а не для теннисного поколения

Испанский теннисист, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас прокомментировал свою победу на престижном турнире над семикратным чемпионом Уимблдона, сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Ощущения великолепные. Выиграть Уимблдон было моей мечтой, я очень этого хотел. Не ожидал осуществить её так быстро.

Если честно, я сделал это для себя, а не для теннисного поколения. Это было великолепно. Потрясающе обыграть Новака на его пике, на этом уровне, войти в историю, став первым человеком за 10 лет, кто нанёс ему поражение на этом корте.

Я это никогда не забуду. И новому поколению это тоже на пользу, они увидели, как я его обыграл, и задумаются, что тоже способны на это. Это здорово и для меня, и для молодых игроков», – сказал Алькарас на послематчевой конференции.