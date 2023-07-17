Джокович: согласен, что элементы своей игры Алькарас взял у Федерера, Надаля и меня

Сербский теннисист Новак Джокович оценил способности испанца Карлоса Алькараса, сравнив его с собой, а также двумя другими спортсменами из «Большой тройки» мужского тенниса — швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
«Главная сильная сторона Карлоса? Последний год все говорят о том, что элементы своей игры он взял у Роджера, Рафы и меня. Соглашусь. По сути, он взял у нас троих всё лучшее.
У него в 20 лет есть психологическая несгибаемость и зрелость. Это впечатляет. У него менталитет испанского быка, составленный из стремления побеждать, бойцовского духа и невероятной защиты – всего того, что мы видели в Рафе все эти годы. А его бэкхенд похож на мой. Двуручный бэкхенд, оборона, умение адаптироваться. Долгие годы это были мои личные сильные стороны. У него это тоже есть.
Если честно, я никогда ещё не играл против такого игрока, как он. У Роджера и Рафы есть свои сильные и слабые стороны. Карлос – совершенный игрок. Потрясающая способность адаптироваться – это ключ к долголетию и успешной карьере на всех поверхностях», — поделился Джокович на пресс-конференции после поражения от Алькараса в финале Уимблдона.
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