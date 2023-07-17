Алькарас: сейчас это самый счастливый момент в жизни. Может, через 5 лет будет по-другому

Испанский теннисист, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы на престижном турнире над семикратным чемпионом Уимблдона, сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Сейчас это самый счастливый момент в моей жизни. Может, через пять лет будет по-другому (улыбается). Сейчас мне 20, и у меня было мало подобных ситуаций, так что я буду наслаждаться моментом.

Сегодня я вошёл в историю, это самый счастливый момент в жизни. Думаю, он ещё долго будет таким. Я мечтал победить Новака и выиграть Уимблдон с тех пор, как пришёл в теннис. Поэтому это главный момент в моей жизни», – сказал Алькарас на послематчевой конференции.

В напряжённом пятисетовом матче финала турнира испанец обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича в пяти сетах со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.