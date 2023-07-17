Алькарас: буду считать, что я – единый Карлос Алькарас

Испанский теннисист, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас отреагировал на слова сербского теннисиста Новака Джоковича о том, что испанец собрал в себе понемногу от него, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
«(Смеётся). С ума сойти, что Новак так сказал. Но я считаю себя совершенным, разносторонним игроком. У меня есть удары, есть физическая и ментальная сила, чтобы справляться с такими ситуациями.
Не знаю, возможно, он прав. Не хочу об этом думать. Буду считать, что я – единый Карлос Алькарас, но, вероятно, у меня есть великолепные способности от каждого игрока», – сказал Алькарас на послематчевой конференции.
Напомним, Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по количеству побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером.
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