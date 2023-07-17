Алькарас рассказал, за счёт чего выдержал пятисетовый матч с Джоковичем в финале Уимблдона

Победитель Уимблдона, испанец Карлос Алькарас рассказал, благодаря чему смог выдержать пятисетовый матч против серба Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4) в финале турнира.

«Я уже совершенно другой игрок, чем был на «Ролан Гаррос», я сильно вырос за это время, многое вынес из того матча. Я кое-что поменял перед матчем, иначе готовился в плане психологии. Смог лучше справиться с давлением и нервами, чем тогда.

Трава отличается от грунта, но я очень рад, что не сдался и бился до последнего мяча. Бился за каждый мяч, у нас с ним были отличные розыгрыши. Это был долгий матч, долгие партии. Психология помогла мне выдержать все пять сетов», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США.