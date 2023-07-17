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Надаль поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне

Надаль поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне.

«Поздравляю, Карлос! Сегодня ты подарил нам огромную радость, и я уверен, что пионер испанского тенниса Маноло Сантана тебя тоже поддерживал, возможно, прямо на Уимблдоне, который ты теперь тоже выиграл. Крепко обнимаю, наслаждайся моментом, чемпион», – написал Надаль в социальной сети.

Сантана является четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема». Он выигрывал «Ролан Гаррос» в 1961 и 1964 годах. Также Сантана стал победителем US Open в 1965 году и Уимблдона в 1966 году.

Алькарас выиграл второй титул турниров «Большого шлема». В прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Также Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по количеству побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером.

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