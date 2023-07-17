Надаль поздравил Алькараса с победой на Уимблдоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне.
«Поздравляю, Карлос! Сегодня ты подарил нам огромную радость, и я уверен, что пионер испанского тенниса Маноло Сантана тебя тоже поддерживал, возможно, прямо на Уимблдоне, который ты теперь тоже выиграл. Крепко обнимаю, наслаждайся моментом, чемпион», – написал Надаль в социальной сети.
Сантана является четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема». Он выигрывал «Ролан Гаррос» в 1961 и 1964 годах. Также Сантана стал победителем US Open в 1965 году и Уимблдона в 1966 году.
Алькарас выиграл второй титул турниров «Большого шлема». В прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Также Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по количеству побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером.
- 17 июля 2023
-
03:00
-
02:39
-
01:39
-
00:57
-
00:50
-
00:47
-
00:35
- 16 июля 2023
-
23:59
-
23:08
-
22:57
-
22:49
-
22:44
-
22:20
-
22:08
-
22:06
-
21:56
-
21:52
-
21:49
-
21:42
-
21:40
-
21:39
-
21:34
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:14
-
21:14
-
21:07
-
21:05
-
20:52
-
20:37
-
20:04
-
19:30
-
19:25
-
19:09