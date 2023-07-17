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Алькарас: первый сет получился тяжёлым, но я чувствовал, что играю здорово

Алькарас: первый сет получился тяжёлым, но я чувствовал, что играю здорово
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Победитель Уимблдона — 2023 испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как смог перехватить инициативу во втором сете финала против серба Новака Джоковича.

«Первый сет получился тяжёлым, но я чувствовал, что играю здорово, на хорошем уровне. Я был близок к тому, чтобы забрать его подачу, у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Когда не пользуешься своими возможностями против такой легенды, как Новак, это становится проблемой. Надо биться.

Но во втором сете я знал, что у меня будут шансы. Надо было сохранять концентрацию, держаться и ждать своего шанса выйти вперёд или далеко его не отпускать. Если бы проиграл второй сет, то, наверное, не смог бы поднять трофей. Возможно, я мог бы проиграть в трёх сетах.
Это придало мне уверенности и мотивации продолжать биться, укрепило в мысли, что я способен обыгрывать Новака на таком уровне», — заявил Алькарас на пресс-конференции.

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