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Алькарас: перед матчем я не думал, что готов обыгрывать Джоковича в пяти сетах

Алькарас: перед матчем я не думал, что готов обыгрывать Джоковича в пяти сетах
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Победитель Уимблдона — 2023 испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, что узнал про себя, благодаря выигранному финалу против серба Новака Джоковича.

«Что я узнал о себе нового? Хороший вопрос. Не знаю. Наверное, что я на самом деле способен на то, что делал сегодня. Возможно, перед матчем я не думал, что готов обыгрывать Джоковича в пяти сетах, в таком эпичном матче. Сегодня я узнал, что могу оставаться в хороших физических и психологических кондициях на протяжении пяти часов, играя против легенды.

Перед матчем я не думал, что могу обыграть Новака. Но теперь я буду помнить этот момент на других турнирах, других «шлемах», и буду знать, что готов играть пять сетов против него и при этом держать уровень психологии, физики и собственно тенниса», — заявил Алькарас на пресс-конференции.

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