Алькарас: очень важный момент для моей семьи, я пришёл в теннис благодаря отцу
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Победитель Уимблдона — 2023 испанец Карлос Алькарас рассказал о моменте, когда сразу после окончания финальной встречи против серба Новака Джоковича, теннисист пошёл праздновать победу на трибуны с семьёй.
«Очень важный момент не только для меня, но и для семьи, для всех, кто меня окружает. Я пришёл в теннис благодаря отцу, он большой поклонник тенниса, смотрел его, ещё когда я не родился. Вся его жизнь связана с теннисом.
Для них тоже было невероятно, что их ребёнок вошёл в историю, выиграл Уимблдон. Они были здесь, я смог их обнять, такое не забывается. Надеюсь, будут фотографии этого момента, я навсегда их сохраню», — заявил Алькарас на пресс-конференции.
20-летний Алькарас завоевал свой второй ТБШ в карьере.
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