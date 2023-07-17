Алькарас: очень важный момент для моей семьи, я пришёл в теннис благодаря отцу

Победитель Уимблдона — 2023 испанец Карлос Алькарас рассказал о моменте, когда сразу после окончания финальной встречи против серба Новака Джоковича, теннисист пошёл праздновать победу на трибуны с семьёй.

«Очень важный момент не только для меня, но и для семьи, для всех, кто меня окружает. Я пришёл в теннис благодаря отцу, он большой поклонник тенниса, смотрел его, ещё когда я не родился. Вся его жизнь связана с теннисом.

Для них тоже было невероятно, что их ребёнок вошёл в историю, выиграл Уимблдон. Они были здесь, я смог их обнять, такое не забывается. Надеюсь, будут фотографии этого момента, я навсегда их сохраню», — заявил Алькарас на пресс-конференции.

20-летний Алькарас завоевал свой второй ТБШ в карьере.