Алькарас сохранил лидерство в рейтинге ATP, Сафиуллин поднялся на 49 строчек

На сайте Ассоциации профессиональных теннисистов обновился мировой рейтинг. Испанец Карлос Алькарас остался на первом месте.

Алькарас выиграл Уимблдонский турнир, победив в финале сербского теннисиста Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4). Новак находится на втором месте в рейтинге ATP. На третьей строчке располагается россиянин Даниил Медведев.

Андрей Рублёв находится на седьмом месте, Карен Хачанов — на 11-м, а Роман Сафиуллин — на 43-м. Ранее Сафиуллин находился на 92-м месте. На Уимблдонском турнире Роман дошёл до четвертьфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 6:3, 2:6, 2:6). Дальше всех из россиян прошёл Медведев. В полуфинале турнира Даниил уступил Алькарасу (3:6, 3:6, 3:6).